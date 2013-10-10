韩国股市：早盘小涨，因美国财政僵局有解决的希望

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔10月10日 - 韩国股市周四早盘小涨，因美国财政预算僵局有结束的希望，不过韩国当地市场有期权将要到期，令大盘涨幅受限。
截至0210 GMT，韩国综合股价指数 上涨0.2%，报2,006.47点。
奥巴马周三与国会两党议员启动一系列会议，旨在解决预算僵局并在10月17日前提高举债上限。
今日稍早，韩国央行如市场预期连续第五个月维持指标利率在2.50%不变。（完）
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。