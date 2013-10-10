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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 10:56 BJT

韩国股市：早盘小涨，因美国财政僵局有解决的希望

路透首尔10月10日 - 韩国股市周四早盘小涨，因美国财政预算僵局有结束的希望，不过韩国当地市场有期权将要到期，令大盘涨幅受限。

截至0210 GMT，韩国综合股价指数 上涨0.2%，报2,006.47点。

奥巴马周三与国会两党议员启动一系列会议，旨在解决预算僵局并在10月17日前提高举债上限。

今日稍早，韩国央行如市场预期连续第五个月维持指标利率在2.50%不变。（完）

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