路透调查：欧洲股市料将创新高，但短线利空令市场不安

路透伦敦10月9日 - 路透调查显示，欧洲股市年底前料将上涨4%，德国股市则有望再创纪录新高，因经济前景改善。

股市升势料将持续到2014年，因欧洲受惠于资金大量流入，尽管美国预算之争和美国货币刺激将缩减的疑虑可能持续令市场不安。

受访的逾40位策略师预测STOXX Europe 600指数 年底前将刷新五年高位320点，高于6月时调查的目标310点，使得今年总计将上涨逾14%。

但明年其涨幅将放缓至9%，STOXX Europe 600在明年底料收在348点。

欧洲股市投资者今年回报丰厚，因央行宽松货币政策和欧洲经济活动逐步改善。

UBP全球股市投资组合管理主管Martin Moeller表示，股市表现将受获利成长和多方面的扩张所推动，因对经济前景的信心回笼，未来六个月每股盈余的提高可望带来支撑力道。

调查预估中值显示，德国DAX指数 年底前将上涨4%至历史高位8,900点，之后在明年中攀抵9,188点，明年底将来到9,400点。

在2013年最后几个月，法国CAC 40 指数 和英国富时100指数 料将上涨4-5%，分别来到4,290点和6,700点。

意大利FTSE Mib指数 年底前料将上涨3%，达到18,925点。明年上半年料将进一步上涨，在6月底时触及19,950点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 年底前料将上涨4%，明年中和明年底料分别触及3,125点和3,253点。

法国兴业银行股市策略师Paul Jackson表示，“美联储缩减购债仍将是个短线利空，但也仅限于此。当各国央行真的开始紧缩政策，而不只是缩减刺激规模时，真正的问题才会出现。”(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)