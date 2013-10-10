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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 11:05 BJT

澳新汇市：澳元走势震荡，澳洲就业数据意外向好降低对澳央行降息预期

不过，失业率下降主要是积极寻找工作的人减少，整体就业岗位增幅仅为9,100个，不及预期。

稍后，澳元回落至0.9435美元，接近开盘水准。

“澳元上下两难，因为消息面喜忧参半，”道明证券亚太研究部门主管Annette Beacher说。

不过，周四的数据还是为债券市场调降澳洲央行进一步放宽政策的预期提供了依据。

银行间利率期货<0#YIB:>下跌，反映出央行在12月降息至纪录低点2.25%的可能性为20%，就业报告公布前约为33%。

新西兰元兑美元 微跌至0.8281美元，早盘时为0.8304，但仍接近0.8300区域。

新西兰元从上月触及的四个半月高点回落后站稳脚跟，得益于国内经济改善和对明年升息的预期。(完)

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