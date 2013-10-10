印尼个股：Bumi Resources与中投达成13亿美元债转股协议

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透新加坡10月9日 - 中国主权财富基金--中国投资公司 已同意把印尼Bumi Resources 所欠中投的13亿美元债务转成对该公司以及几家下属企业的股权。Bumi Resources是亚洲最大的热能煤出口商。
一名知情人士表示，因为这家亏损的矿商财务状况恶化，此前中投一直不愿同意债转股。
Bumi Resources称，2009年从中投获取的19亿美元贷款，其中有13亿美元贷款尚未归还，这部分贷款将置换成以下资产：Bumi Resources对子公司Bumi Resources Mineral 87%持股中的42%股权、印尼最大煤矿Kaltim Prima Coal的股权和其他资产，以及不超过1.5亿美元的Bumi Resources新股。
利息和偿还费用所产生的额外债务，将以市场价格转换成三年期贷款，不过Bumi Resources没有公布这笔贷款的规模。
中投发言人拒绝对此置评。Bumi表示交易将在年底前结束。(完)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。