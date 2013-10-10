版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 11:31 BJT

《全球市场》日股与美元上涨，市场对美国打破财政僵局希望增强

在美国出现财政僵局疑虑后，上周日本投资者卖超近230亿美元的外国债券，创下纪录高位。

随着美元重新站稳脚跟，在大宗商品市场，现货金 下跌0.2%报每盎司大约1,304美元，扩大周三0.9%的跌幅。

美国原油 持稳在每桶101.7美元左右；上日大跌1.9%，因美国原油库存一周增幅创一年最大。而市场已然担心该国的财政僵局将抑制原油需求。(完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐