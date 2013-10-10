更新版 1-新债招标：中国农发行两期固息债利率符预期，资金面渐缓稳定需求

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
* 农发行两年固息债利率4.68%，五年期4.80%
* 定位均符预期，资金面渐缓有助稳定新债需求
* 两年品种期限短更受欢迎 (新增市场评论和更多背景)
路透上海10月10日 - 中国农业发展银行周四招标的两期固息债，中标利率均符合预期。偏紧的资金面渐显缓和迹象，有助于稳定新债需求，加之两期债期限均不算太长，因此整体配置需求尚可。
不过市场人士并指出，近期新债供给压力仍偏大，机构在投标时亦偏保守，对收益水平要求较高，相比之下，期限更短的两年品种更受欢迎。
业内人士稍早透露，农发行招标的两年期固息债，中标利率为4.68%，与此前预测均值一致；同时招标的五年期固息债中标利率则为4.80%，亦接近4.78%的预测均值。两期新债投标倍数分别为1.75倍和1.43倍。
“资金面好点了，市场情绪也没那么紧张了，这个（中标）水平还可以吧，和预想的差不多。”上海一银行交易员称。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，两年和五年期品种最新报在4.6704%和4.7560%。
仅利率债方面，本周已招标了国开行五期增发债、农发行两期固息债、江苏地方债，周五还有贴现国债以及进出口行三期固息债将招标发行。
今日新债具体条款如下：
第24期 第25期
------------------------------------------------------------------
招标金额 至多100亿元 至多100亿元
期限/计息方式 两年固息 五年固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月16日 10月17日
发行期 10月11日-10月16日 10月11日-10月17日
上市日 10月22日 10月23日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。