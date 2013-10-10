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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 11:44 BJT

更新版 1-新债招标：中国农发行两期固息债利率符预期，资金面渐缓稳定需求

* 农发行两年固息债利率4.68%，五年期4.80%

* 定位均符预期，资金面渐缓有助稳定新债需求

* 两年品种期限短更受欢迎 (新增市场评论和更多背景)

路透上海10月10日 - 中国农业发展银行周四招标的两期固息债，中标利率均符合预期。偏紧的资金面渐显缓和迹象，有助于稳定新债需求，加之两期债期限均不算太长，因此整体配置需求尚可。

不过市场人士并指出，近期新债供给压力仍偏大，机构在投标时亦偏保守，对收益水平要求较高，相比之下，期限更短的两年品种更受欢迎。

业内人士稍早透露，农发行招标的两年期固息债，中标利率为4.68%，与此前预测均值一致；同时招标的五年期固息债中标利率则为4.80%，亦接近4.78%的预测均值。两期新债投标倍数分别为1.75倍和1.43倍。

“资金面好点了，市场情绪也没那么紧张了，这个（中标）水平还可以吧，和预想的差不多。”上海一银行交易员称。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，两年和五年期品种最新报在4.6704%和4.7560%。

仅利率债方面，本周已招标了国开行五期增发债、农发行两期固息债、江苏地方债，周五还有贴现国债以及进出口行三期固息债将招标发行。

今日新债具体条款如下：

第24期 第25期

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招标金额 至多100亿元 至多100亿元

期限/计息方式 两年固息 五年固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月16日 10月17日

发行期 10月11日-10月16日 10月11日-10月17日

上市日 10月22日 10月23日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%

-------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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