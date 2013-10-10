路透调查：英国股市料续涨至明年，但整体表现恐仍不及欧洲同业

港报财经评论：腾讯挟双引擎，中綫仍有力升--经济日报3月30日
恒指昨收24,392点，升0.2%；国指昨收10,437点，升0.1%。恒指需要强势突破短期高位阻力24,600才有较大的上升空间，而支持位仍然参考50天綫（现近23,725）水平，在此区间暂为上落整固之势为主。国指方面，守50天綫（现近10,177）水平问题暂不大，向上反覆挑战10,800至11,000。业绩之后，4月初又有清明节假期，中旬又有复活节长假，假期连连或影响市场人士部署节奏，宜谋定而后动。
路透伦敦10月10日 - 路透调查显示，英国股市涨势将持续到明年，但表现预计将继续逊于欧洲同业，因为英股在新兴市场有很大的曝险敞口，导致回报受挤压。
根据路透在过去一周里对逾40位交易商、策略师和基金经理的调查，预估中值显示英股富时100指数 2013年底时料升至6,700点，该水准较周二收盘价6,365.83点高出约5%。
英股预计在明年6月底前升至6,900点，并有望在2014年下半年创下纪录新高，在明年底达致7,100点的高位，从而超越1999年末创下的前次高点6,950点。
围绕美国债务上限谈判的不确定性和美国可能违约的风险，仍然是英股走势前景的最大威胁。分析师对英股今年末价位的预估区间介于6,050-7,015点不等，意味有人认为大盘将较目前跌约5%，但有人则预估还会涨10%。(完）
(编译 高琦 审校 张若琪)
恒指昨收24,392点，升0.2%；国指昨收10,437点，升0.1%。恒指需要强势突破短期高位阻力24,600才有较大的上升空间，而支持位仍然参考50天綫（现近23,725）水平，在此区间暂为上落整固之势为主。国指方面，守50天綫（现近10,177）水平问题暂不大，向上反覆挑战10,800至11,000。业绩之后，4月初又有清明节假期，中旬又有复活节长假，假期连连或影响市场人士部署节奏，宜谋定而后动。
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7