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市场报道 | 2013年 10月 10日 星期四 11:45 BJT

路透调查：英国股市料续涨至明年，但整体表现恐仍不及欧洲同业

路透伦敦10月10日 - 路透调查显示，英国股市涨势将持续到明年，但表现预计将继续逊于欧洲同业，因为英股在新兴市场有很大的曝险敞口，导致回报受挤压。

根据路透在过去一周里对逾40位交易商、策略师和基金经理的调查，预估中值显示英股富时100指数 2013年底时料升至6,700点，该水准较周二收盘价6,365.83点高出约5%。

英股预计在明年6月底前升至6,900点，并有望在2014年下半年创下纪录新高，在明年底达致7,100点的高位，从而超越1999年末创下的前次高点6,950点。

围绕美国债务上限谈判的不确定性和美国可能违约的风险，仍然是英股走势前景的最大威胁。分析师对英股今年末价位的预估区间介于6,050-7,015点不等，意味有人认为大盘将较目前跌约5%，但有人则预估还会涨10%。(完）

(编译 高琦 审校 张若琪)

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