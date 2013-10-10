路透调查：经济疑虑罩顶，俄罗斯股市第四季可望反弹然全年料仍收跌

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透莫斯科10月9日 - 路透调查显示，俄罗斯股市第四季虽料出现反弹，但仍不足以扳回今年稍早的跌幅；有明显迹象显示俄罗斯经济正在降温，且油价下滑也抑制成长。
路透查访的分析师再度调降对俄罗斯股市的预期，料到年底时俄股将较周二收盘的1,471.65点上扬1.9%，但2013年全年累计仍较去年底跌1.8%。
11名分析师的调查中值显示，以美元计价的俄罗斯指标RTS指数 今年底将来到1,500点，低于2012年封关时的1,526点。俄罗斯股市今年迄今下滑3.6%，表现逊于许多新兴市场。
分析师今年对俄罗斯股市的看法一次比一次悲观。3月时分析师还预计股市今年料涨11%至1,700点。但6月的调查则预计今年上涨2%至1,565点。
“改革的议题以及成长前景不明，是影响投资人资金进出的主因。”Macro-Advisory资深合伙人Chris Weafer称。
投资人对俄罗斯经济感到不安。投资停滞使俄罗斯经济今年陷入低潮，促使政府调降经济成长预估至1.8%的四年来最缓增速。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。