路透调查：经济疑虑罩顶，俄罗斯股市第四季可望反弹然全年料仍收跌

路透莫斯科10月9日 - 路透调查显示，俄罗斯股市第四季虽料出现反弹，但仍不足以扳回今年稍早的跌幅；有明显迹象显示俄罗斯经济正在降温，且油价下滑也抑制成长。

路透查访的分析师再度调降对俄罗斯股市的预期，料到年底时俄股将较周二收盘的1,471.65点上扬1.9%，但2013年全年累计仍较去年底跌1.8%。

11名分析师的调查中值显示，以美元计价的俄罗斯指标RTS指数 今年底将来到1,500点，低于2012年封关时的1,526点。俄罗斯股市今年迄今下滑3.6%，表现逊于许多新兴市场。

分析师今年对俄罗斯股市的看法一次比一次悲观。3月时分析师还预计股市今年料涨11%至1,700点。但6月的调查则预计今年上涨2%至1,565点。

“改革的议题以及成长前景不明，是影响投资人资金进出的主因。”Macro-Advisory资深合伙人Chris Weafer称。