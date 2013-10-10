中国货币市场：资金面紧势获改善，惟隔夜和七天回购利率暂现僵持

路透北京10月10日 - 本周中国央行公开市场逆回购持续施援，加之银行间市场自身调节，周四早盘资金面从前两日的紧势中获得改善，但主要回购加权利率 未能顺势回落，其中隔夜略涨，而七天窄幅震荡。

不过交易员预期，随着机构融出意愿的提升，目前僵持的隔夜和七天资金价格，在月中前存在下行可能。而跨过月中后，机构将忌惮财政存款上缴对流动性的冲击。

“和(国庆)节后刚回来的两天比较，今天出七天(资金)的多起来了，不过感觉还是有些供不应求，需求还是要旺一些。”华东一券商交易员称，“(今天)有些大行除了出隔夜外，还在出七天，所以整体看如果大行出钱的话，市况会好很多。”

上海一券商交易员表示，早盘隔夜供求接近平衡，不过七天资金稍显紧俏，偏长期限的融出机构相对会多些。

十一长假归来后，银行间货币市场因准备金补缴和资金集中到期，致资金面一度紧张，七天期回购加权利率连续上行。因应这一情况，本周央行公开市场在周二和周四分别进行了逆回购操作，终实现净投放330亿元。

今日资金面压力和缓的春风亦迅速吹到债券市场，中国农业发展银行稍早招标的两期固息债，中标利率均符合预期。偏紧的资金面渐显缓和迹象，有助于稳定新债需求，加之两期债期限均不算太长，因此整体配置需求尚可。

上述华东某券商交易员并提到，资金面在中旬往后很可能遭遇财政存款上缴带来的压力，10月整体来看或也是个稳中偏紧的情况，“不过这个可能还是要看看央行的态度。如果太紧了，(央行)会适时出手干预。”

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3387 3.2882 +5.05

七天 4.4906 4.5345 -4.39

14天 4.9653 4.8436 +12.17

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 9.4000 0.9650 +843.50

七天 4.3700 3.4350 +93.50

14天 4.3900 3.5200 +87.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4200 3.2800 +14.00

七天 4.5000 4.5000 +0.00

14天 4.9700 5.0000 -3.00

Shibor

其中:隔夜 3.3280 3.2320 +9.60

七天 4.4800 4.5020 -2.20

三个月 4.6681 4.6682 -0.01