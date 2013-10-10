中国货币市场：资金面紧势获改善，惟隔夜和七天回购利率暂现僵持

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透北京10月10日 - 本周中国央行公开市场逆回购持续施援，加之银行间市场自身调节，周四早盘资金面从前两日的紧势中获得改善，但主要回购加权利率 未能顺势回落，其中隔夜略涨，而七天窄幅震荡。
不过交易员预期，随着机构融出意愿的提升，目前僵持的隔夜和七天资金价格，在月中前存在下行可能。而跨过月中后，机构将忌惮财政存款上缴对流动性的冲击。
“和(国庆)节后刚回来的两天比较，今天出七天(资金)的多起来了，不过感觉还是有些供不应求，需求还是要旺一些。”华东一券商交易员称，“(今天)有些大行除了出隔夜外，还在出七天，所以整体看如果大行出钱的话，市况会好很多。”
上海一券商交易员表示，早盘隔夜供求接近平衡，不过七天资金稍显紧俏，偏长期限的融出机构相对会多些。
十一长假归来后，银行间货币市场因准备金补缴和资金集中到期，致资金面一度紧张，七天期回购加权利率连续上行。因应这一情况，本周央行公开市场在周二和周四分别进行了逆回购操作，终实现净投放330亿元。
今日资金面压力和缓的春风亦迅速吹到债券市场，中国农业发展银行稍早招标的两期固息债，中标利率均符合预期。偏紧的资金面渐显缓和迹象，有助于稳定新债需求，加之两期债期限均不算太长，因此整体配置需求尚可。
上述华东某券商交易员并提到，资金面在中旬往后很可能遭遇财政存款上缴带来的压力，10月整体来看或也是个稳中偏紧的情况，“不过这个可能还是要看看央行的态度。如果太紧了，(央行)会适时出手干预。”
北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3387 3.2882 +5.05
七天 4.4906 4.5345 -4.39
14天 4.9653 4.8436 +12.17
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 9.4000 0.9650 +843.50
七天 4.3700 3.4350 +93.50
14天 4.3900 3.5200 +87.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.4200 3.2800 +14.00
七天 4.5000 4.5000 +0.00
14天 4.9700 5.0000 -3.00
Shibor
其中:隔夜 3.3280 3.2320 +9.60
七天 4.4800 4.5020 -2.20
三个月 4.6681 4.6682 -0.01
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。