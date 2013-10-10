路透调查：美国财政僵局不足为忧，分析师看好美股前景

《全球主要国家债券发行预告》--3月30日-4月6日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券
路透纽约10月9日 - 路透调查显示，华盛顿的预算和债务之争将不会改变美国股市长期走势，指标标普500指数今年最终将上涨21%。
美国股市在过去三周承压，因国会调高16.7万亿(兆)美元联邦借贷上限的期限将至。
随着期限临近，市场料将出现更多波动性，而且一旦美国信用评级遭下调，股市可能下滑。
“今年以来，面对众多宏观层面问题，股市表现已经好得难以置信，”BNY Mellon Wealth Management驻纽约首席投资官Leo Grohowski表示，“若要再看高一线，股市当前水平本身就足以形成阻碍。”
不过，策略分析师预计股市将能够承受这场风暴，一旦美国政府达成解决方案，股市下跌将是买入机会。
路透上周对43位策略师的调查显示，标普500指数 今年年底有望收在1,725点。这一点位较周二收盘高4.2%。
该指数明年年底料升至1,845点，较今年的1,725点温和上涨7%。此外，调查显示，道琼工业指数 2013年和2014年料将分别收在15,500和16,500点。
很多投资者担心政府停摆将损及消费者支出，并威胁到美国经济的脆弱复苏，尤其是在预算和提高债务上限两大问题纠缠不清之际。
今年以来，股市一路走高，标普500指数和道琼工业指数均不断创出新高。但如果经济增长低迷导致公司财报欠佳，股市这一走势也将存疑。(完)
(编译 朱晓军；审校 屈桂娟)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券
路透东京3月30日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，3月25日止 当周外资依然卖超日股。 外资3月25日止当周在日本股市卖超7,543亿日圆，前一周为卖超5,85 3亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券1,516亿日圆，前一周为买超1,509 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 3月19日-3月25日 -754.3 -1,923.7 -1,540.7 3月12日-3月18日 -585.3r -596.3r +2,915.8 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 3月19日-3月25日 -294.0 -151.6 -19.0 3月12日-3月18日 -465.1
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债