《日本经济焦点》8月机械订单增幅超预期，利好经济持续复苏

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
日本央行上周五还上修了资本支出评估，称资本支出在加速增长。日本央行4月时推出货币刺激举措，以在两年内实现2%的通胀率目标。
日本内阁府数据显示，制造业订单上升0.8%，服务业订单劲升6.2%，凸显国内民间消费强劲。
8月核心订单同比增长10.3%，超过分析师预估中值的升8.7%。核心订单被看作是衡量未来六到九个月资本支出状况的指标。
由于企业不愿加薪，所以一些分析师仍怀疑这股动能是否可以持续，彰显决策者面临的诸多挑战。
“对安倍经济学来说，该数据肯定是正面的，但只表明良性循环的开始。由于薪资增长迟滞，我怀疑其是否可以持续，”花旗集团证券分析师饭塚尚己表示。(完) (编译/审校 田建华/朱晓军/王翔琼/李爽/隋芬)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。