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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 12:27 BJT

《日本经济焦点》8月机械订单增幅超预期，利好经济持续复苏

日本央行上周五还上修了资本支出评估，称资本支出在加速增长。日本央行4月时推出货币刺激举措，以在两年内实现2%的通胀率目标。

日本内阁府数据显示，制造业订单上升0.8%，服务业订单劲升6.2%，凸显国内民间消费强劲。

8月核心订单同比增长10.3%，超过分析师预估中值的升8.7%。核心订单被看作是衡量未来六到九个月资本支出状况的指标。

由于企业不愿加薪，所以一些分析师仍怀疑这股动能是否可以持续，彰显决策者面临的诸多挑战。

“对安倍经济学来说，该数据肯定是正面的，但只表明良性循环的开始。由于薪资增长迟滞，我怀疑其是否可以持续，”花旗集团证券分析师饭塚尚己表示。(完) (编译/审校 田建华/朱晓军/王翔琼/李爽/隋芬)

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