中国钢铁：国内供过于求持续，铁矿石价格或进一步回落--中钢协

路透上海10月10日 - 中国钢铁工业协会网站周三发表分析指出，由于中国钢铁企业生产经营局面仍然严峻，加之原料供过于求持续，中国铁矿石价格或将进一步回落。

中钢协的统计显示，9月末中国铁矿石价格指数(CIOPI)为446.56点，环比由上升转为下降2.93%。其中国产铁矿石价格指数及进口矿价指数环比分别下降1.15%和3.44%。

“钢铁企业的经济效益仍在低水平徘徊，再加上国内市场铁矿石资源仍呈现为供大于求局面，后期铁矿石价格仍有进一步的回落空间。”中钢协指出。

中钢协并称，受季节影响，后期国内钢铁生产将呈回落态势，对铁矿石的需求强度也会继续减弱。

此前公布的行业统计显示，1-8月份，中钢协会员钢铁企业累计实现利润80.87亿元，销售利润率仅为0.34%，仍是工业行业中的最低水平。

国内钢价反弹势头亦在9月受阻，中钢协统计显示，当月末CSPI中国钢材价格指数较前月下滑1.54，结束了下半年以来的反弹势头。

而另一方面，矿石供应却在持续增加。根据国家统计局的数据，今年1-8月，中国国产铁矿石(原矿)产量增加5,716万吨，进口铁矿石量增加了4,021万吨，合计折合成品矿5,600万吨，明显高于国内炼钢生铁增产所需的铁矿石量。

尽管国际铁矿石供应趋于宽松，但此前亦有业内人士指出，大型矿商在压缩通过招标形式的销量，以推高全球指数价格。