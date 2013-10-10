中国钢铁：国内供过于求持续，铁矿石价格或进一步回落--中钢协

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透上海10月10日 - 中国钢铁工业协会网站周三发表分析指出，由于中国钢铁企业生产经营局面仍然严峻，加之原料供过于求持续，中国铁矿石价格或将进一步回落。
中钢协的统计显示，9月末中国铁矿石价格指数(CIOPI)为446.56点，环比由上升转为下降2.93%。其中国产铁矿石价格指数及进口矿价指数环比分别下降1.15%和3.44%。
“钢铁企业的经济效益仍在低水平徘徊，再加上国内市场铁矿石资源仍呈现为供大于求局面，后期铁矿石价格仍有进一步的回落空间。”中钢协指出。
中钢协并称，受季节影响，后期国内钢铁生产将呈回落态势，对铁矿石的需求强度也会继续减弱。
此前公布的行业统计显示，1-8月份，中钢协会员钢铁企业累计实现利润80.87亿元，销售利润率仅为0.34%，仍是工业行业中的最低水平。
国内钢价反弹势头亦在9月受阻，中钢协统计显示，当月末CSPI中国钢材价格指数较前月下滑1.54，结束了下半年以来的反弹势头。
而另一方面，矿石供应却在持续增加。根据国家统计局的数据，今年1-8月，中国国产铁矿石(原矿)产量增加5,716万吨，进口铁矿石量增加了4,021万吨，合计折合成品矿5,600万吨，明显高于国内炼钢生铁增产所需的铁矿石量。
尽管国际铁矿石供应趋于宽松，但此前亦有业内人士指出，大型矿商在压缩通过招标形式的销量，以推高全球指数价格。
中国中钢铁工业协会(CISA)副会长王晓齐9月时曾表示，中国钢厂应该减少通过长协购买铁矿石，转而通过现货平台购买，以减少对指数价格操纵的曝险。 (完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。