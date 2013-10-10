《全球主要央行动态》--10月10日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月3日-10日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国总统奥巴马周三提名现任美国联邦储备理事会(美联储)副主席叶伦担任下任联储主席，对她构建共识的技巧表示赞赏，并称需要采取更多措施提振美国就业。叶伦将取代现任主席贝南克，后者任期将在明年1月31日结束。叶伦主张采取积极行动，通过低利率和大规模购债来刺激经济增长。

据政策会议记录显示，美联储上月意外维持经济刺激措施不变，决策者做出这个决定的过程“相对艰难”，记录还显示决策官员仍然广泛支持今年缩减购债。

属于中间派的美国克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托周二称，她原本希望美联储上个月能缩减资产购买。她表达的立场与联储所谓的政策鹰派一致，这些鹰派官员都表示反对联储维持货币政策不变的意外决定。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，预算之争产生的令人不安的结果，证明了上月美联储出人意外地作出不缩减资产购买规模的决定是正确的。

**欧洲**

欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼在接受路透专访时表示，认为目前欧央行无需向银行发放新的长期贷款，不会只因为市场利率上升就实行该举措。外界广泛认为，魏德曼是欧央行23位管委中最强硬的一位。

欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森表示，该央行正在密切关注市场利率走势，如果必要的话，将采取措施。亚斯穆森并表示，欧洲央行现在考虑退出宽松货币政策还为时过早。

欧洲央行管理委员会成员诺亚上周四对法国世界报表示，不认为当前有必要推出新的长期流动性操作；当前不必要推出新LTRO操作的原因是流动性充足；新的LTRO操作并非是能够缓解货币市场潜在紧张状况的唯一工具；随着经济动能回升，故不太可能出现通缩。

欧洲央行执委科尔称，欧洲央行的政策利率对欧元区整体经济而言很合适；欧洲央行的经济前景预估为未来货币政策决定的宽松倾向提供了理据；欧洲央行旨在利用前瞻性指引避免通缩压力 。

**日本**

日本央行上周五维持货币政策不变，并上调对资本支出的评估，因有越来越多的迹象显示央行刺激政策的效果正在扩大。一如外界预期，日本央行一致同意，继续承诺以每年60-70万亿日圆的速度增加基础货币。

日本央行周三发布9月政策会议记录显示，审议委员认为随着经济复苏，日本的生产、收入和支出之间的良性循环正稳定展开。日本央行在9月4-5日的会议上调升对经济的评估，称日本经济正在复苏，因为有越来越多的迹象表明，扩张性政策带来的正面影响正在扩大。央行还维持货币刺激政策不变。

日本央行副总裁中曾宏周三表示，没有立刻放宽政策的必要性，因为日本经济正在复苏，而且在实现日本央行2%通胀目标方面正获得稳定进展。但中曾宏补充称，如果海外或国内风险迫使日本央行改变其经济和物价预估，那么日本央行将作出必要的政策调整。

**中国**

中国上海自由贸易区金融创新的配套措施在稳步推进。21世纪经济报 道周四援引知情人士称，央行正着手建立一套“分账核算”系统，即自贸区内的所有企业、个人、金融机构账户都将被标识，与境内账号“隔离”，并通过该系统实时监控被标识账户的所有资金流向。

**韩国**

韩国央行周四决定维持利率在2.50%不变，符合市场预期。展望未来，央行委员会将在密切关注外部风险因素发展与影响，并监控之前调降基本利率与追加预算等政府经济政策效应的同时引导货币政策，以使消费者通胀于中期保持在目标区间内，并确保增长持续放缓不会损及成长潜能。

**其他**

巴西央行周三将指标利率自9.0%上调至9.5%，符合市场预期，旨在应对高企的通胀，尽管这个拉美最大经济体的成长缓慢。 (完)

印尼央行周二维持指标利率在7.25%不变，这是五个月来的首次，因近来令人振奋的数据提振了市场人气，缓解了卢比的压力。

瑞士央行总裁乔丹称将在可预见未来保持瑞郎汇率上限，并准备必要时实施进一步举措。