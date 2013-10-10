《全球汇市》美元全线反弹，因美国财政僵局显现松动迹象

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3497 1.3523 -0.19 +2.30 1.3194 美元/日圆 97.71 97.33 +0.39 +12.65 86.74 欧元/日圆 131.89 131.64 +0.19 +15.23 114.46 美元/瑞郎 0.9122 0.9100 +0.24 -0.36 0.9155 英镑/美元 1.5928 1.5954 -0.16 -1.99 1.6251 美元/加元 1.0417 1.0391 +0.25 +5.00 0.9921 澳元/美元 0.9407 0.9439 -0.34 -9.49 1.0393 新西兰元/美元 0.8255 0.8302 -0.57 -0.34 0.8283 澳元/日圆 91.930 91.870 +0.07 +2.00 90.130 新西兰元/日圆 80.660 80.800 -0.17 -42.72 140.820 英镑/日圆 155.64 155.28 +0.23 +10.52 140.82 澳元/新西兰元 1.1394 1.1363 +0.27 -9.14 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张若琪)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。