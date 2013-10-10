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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 12:13 BJT

路透基点：泰国正大集团寻求40亿元人民币贷款用于北京地产开发--RLPC

路透香港10月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，泰国正大集团正在寻求逾40亿元人民币(6.53亿美元)融资，用于朝阳中央商务区(CBD)一地块建设。

据消息人士，这笔贷款年限超过八年。所筹资金用于北京市朝阳区Z-14地块开发和管理。

正大集团已经接触了几家中国的银行。

消息人士称，此笔贷款由特殊目的公司正大Qiaoshang Property Development借入。

正大集团和其他10家公司在2010年12月购得该地块，当时本地媒体报导称，该地块将建有两座高层写字楼，一座是正大集团的中国总部，另一座是海外华商中心。据本地媒体，整个项目开发投资为90亿元人民币。(完)

(翻译 张荻； 审校 孙茉莉)

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