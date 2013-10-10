中国汇市：人民币即期早盘小升，市场仍显供求均衡格局

* 人民币即期早盘小幅升过6.12元

* 中间价温和回软

* 两三家大行买美元稳住市场

路透北京10月10日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅上涨，紧紧围绕6.12元做窄幅振荡。中间价今天连续第二天温和回软。交易人士表示，表面上看市场维持结购汇相对均衡的格局，市况显得较为平静。

他们指出，这两天客盘净结汇有上升势头，但有两三家中资大行持续买入美元，使价格稳定在6.12元附近。虽然多数银行都是净结汇，整体上看市场仍体现供需相对均衡的状况。

“实际上每天都有几十亿美元的净结汇。如果没有这些大行收美元，那（美元）价格要下去几百个点。”上海一股份行交易员说。

他并认为，这种疑似干预的购汇行为将汇率锁死在6.12元一线，因此近期包括美国财政僵局、退出QE（量化宽松）等话题和预期，对于境内人民币汇率都难有明显影响，这种稳定性也传导到离岸人民币市场。

北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.1195元，上日收报6.1211元。今日人民币兑美元中间价 为6.1452元，上日中间价为6.1430元。

全球汇市方面，美元兑主要货币周四扳回一些跌幅，因对美国打破财政僵局的希望上升，华府最终显示出远离历史性债务违约边缘的迹象。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1870/20，上日尾盘为6.1840。

北京时间12:00，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1130/35元，上一交易日尾盘报6.1125元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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