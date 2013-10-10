中国汇市：人民币即期早盘小升，市场仍显供求均衡格局

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
* 人民币即期早盘小幅升过6.12元
* 中间价温和回软
* 两三家大行买美元稳住市场
路透北京10月10日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅上涨，紧紧围绕6.12元做窄幅振荡。中间价今天连续第二天温和回软。交易人士表示，表面上看市场维持结购汇相对均衡的格局，市况显得较为平静。
他们指出，这两天客盘净结汇有上升势头，但有两三家中资大行持续买入美元，使价格稳定在6.12元附近。虽然多数银行都是净结汇，整体上看市场仍体现供需相对均衡的状况。
“实际上每天都有几十亿美元的净结汇。如果没有这些大行收美元，那（美元）价格要下去几百个点。”上海一股份行交易员说。
他并认为，这种疑似干预的购汇行为将汇率锁死在6.12元一线，因此近期包括美国财政僵局、退出QE（量化宽松）等话题和预期，对于境内人民币汇率都难有明显影响，这种稳定性也传导到离岸人民币市场。
北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.1195元，上日收报6.1211元。今日人民币兑美元中间价 为6.1452元，上日中间价为6.1430元。
全球汇市方面，美元兑主要货币周四扳回一些跌幅，因对美国打破财政僵局的希望上升，华府最终显示出远离历史性债务违约边缘的迹象。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1870/20，上日尾盘为6.1840。
北京时间12:00，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1130/35元，上一交易日尾盘报6.1125元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 黄凯)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。