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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 12:08 BJT

标题新闻：马来西亚8月工业生产较上年同期增长2.3%，远低于路透预估的增长7.5%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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