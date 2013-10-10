标题新闻：美联储表示无法在下周四发布9月工业生产报告，因政府停摆

华泰期货：涨幅滞后的大连焦煤期货或补涨

今年煤炭价格有所分化，动力煤价格持续上涨，而焦煤价格由于去年涨幅巨大，春节后曾补跌，近期企稳反弹。期货方面，本周焦煤1705合约出现了一定幅度回落，走势弱于动力煤及焦炭。进入3月下旬，供暖季步入尾声，而钢材消费将迎来旺季，可以关注前期涨幅滞后的焦煤期货的补涨机会。