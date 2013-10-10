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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 13:05 BJT

韩国经济：央行对经济成长和通胀的下行风险发出警告

韩国央行在声明中指出，美联储缩减刺激措施的不确定性，美国政府就预算和债务上限的持续谈判，以及中东地缘政治风险导致油价不稳，是韩国经济面临的主要障碍。

该央行还称，全球经济复苏放缓导致国际大宗商品价格下跌，令其通胀预估面临下行风险。

周四稍早，韩国央行总裁金仲秀对记者称，该央行将2014年经济成长率预估从4.0%下调至3.8%，该央行还下调了今明两年通胀预估。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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