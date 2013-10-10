《国际主要央行公开市场操作一览》--10月10日

路透北京10月10日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。2013年9月开始开展一系列逆回购操作，以实现利率目标。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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10/8 买入公债 14.64 02/15/2036 - 08/15/2043

10/7 买入公债 31.52 11/15/2020 - 08/15/2023

10/3 买入公债 14.74 02/15/2036 - 08/15/2043

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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10/9 隔夜逆回购 -4.25 0.01%

10/8 隔夜逆回购 -7.25 0.01%

10/7 隔夜逆回购 -7.55 0.01%

10/4 三天逆回购 -13.81 0.01%

10/3 隔夜逆回购 -22.56 0.01%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年9月13日-2013年10月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约200亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--美美国总统奥巴马周三提名现任美国联邦储备理事会(美联储)副主席叶伦担任下任联储主席，对她构建共识的技巧表示赞赏，并称需要采取更多措施提振美国就业。叶伦将取代现任主席贝南克，后者任期将在明年1月31日结束。叶伦主张采取积极行动，通过低利率和大规模购债来刺激经济增长。

--据政策会议记录显示，美联储上月意外维持经济刺激措施不变，决策者做出这个决定的过程“相对艰难”，记录还显示决策官员仍然广泛支持今年缩减购债。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/9 85天期反向交易 1.128亿美元 0.61%(固定利率)

10/8 七天期反向交易 933.663 0.50%(固定利率)

10/8 35天期反向交易 34.473 0.50%(固定利率)

10/8 七天期定期存款 -1,880.00 0.08%

《本周主要新闻》

-- 欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼在接受路透专访时表示，认为目前欧央行无需向银行发放新的长期贷款，不会只因为市场利率上升就实行该举措。

--欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森表示，该央行正在密切关注市场利率走势，如果必要的话，将采取措施。亚斯穆森并表示，欧洲央行现在考虑退出宽松货币政策还为时过早。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 98,280

上周三 97,410

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当期变化 +870

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行上周五维持货币政策不变，并上调对资本支出的评估，因有越来越多的迹象显示央行刺激政策的效果正在扩大。一如外界预期，日本央行一致同意，继续承诺以每年60-70万亿日圆的速度增加基础货币。

-- 日本央行周三发布9月政策会议记录显示，审议委员认为随着经济复苏，日本的生产、收入和支出之间的良性循环正稳定展开。日本央行在9月4-5日的会议上调升对经济的评估，称日本经济正在复苏，因为有越来越多的迹象表明，扩张性政策带来的正面影响正在扩大。央行还维持货币刺激政策不变。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行3,649.85亿台币存单，相较存单到期3,657.6亿台币，存单发行余额减7.75亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,598亿台币存单，相较存单到期1,598亿台币，存单发行余额未变。