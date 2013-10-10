《国际主要央行公开市场操作一览》--10月10日

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透北京10月10日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。2013年9月开始开展一系列逆回购操作，以实现利率目标。
欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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10/8 买入公债 14.64 02/15/2036 - 08/15/2043
10/7 买入公债 31.52 11/15/2020 - 08/15/2023
10/3 买入公债 14.74 02/15/2036 - 08/15/2043
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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10/9 隔夜逆回购 -4.25 0.01%
10/8 隔夜逆回购 -7.25 0.01%
10/7 隔夜逆回购 -7.55 0.01%
10/4 三天逆回购 -13.81 0.01%
10/3 隔夜逆回购 -22.56 0.01%
此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。
其中，在2013年9月13日-2013年10月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约200亿美元的机构债和机构抵押支持证券。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。
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《本周主要新闻》
--美美国总统奥巴马周三提名现任美国联邦储备理事会(美联储)副主席叶伦担任下任联储主席，对她构建共识的技巧表示赞赏，并称需要采取更多措施提振美国就业。叶伦将取代现任主席贝南克，后者任期将在明年1月31日结束。叶伦主张采取积极行动，通过低利率和大规模购债来刺激经济增长。
--据政策会议记录显示，美联储上月意外维持经济刺激措施不变，决策者做出这个决定的过程“相对艰难”，记录还显示决策官员仍然广泛支持今年缩减购债。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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10/9 85天期反向交易 1.128亿美元 0.61%(固定利率)
10/8 七天期反向交易 933.663 0.50%(固定利率)
10/8 35天期反向交易 34.473 0.50%(固定利率)
10/8 七天期定期存款 -1,880.00 0.08%
《本周主要新闻》
-- 欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼在接受路透专访时表示，认为目前欧央行无需向银行发放新的长期贷款，不会只因为市场利率上升就实行该举措。
--欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森表示，该央行正在密切关注市场利率走势，如果必要的话，将采取措施。亚斯穆森并表示，欧洲央行现在考虑退出宽松货币政策还为时过早。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 98,280
上周三 97,410
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当期变化 +870
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行上周五维持货币政策不变，并上调对资本支出的评估，因有越来越多的迹象显示央行刺激政策的效果正在扩大。一如外界预期，日本央行一致同意，继续承诺以每年60-70万亿日圆的速度增加基础货币。
-- 日本央行周三发布9月政策会议记录显示，审议委员认为随着经济复苏，日本的生产、收入和支出之间的良性循环正稳定展开。日本央行在9月4-5日的会议上调升对经济的评估，称日本经济正在复苏，因为有越来越多的迹象表明，扩张性政策带来的正面影响正在扩大。央行还维持货币刺激政策不变。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，当日共发行3,649.85亿台币存单，相较存单到期3,657.6亿台币，存单发行余额减7.75亿。
--台湾央行周二公布，当日共发行1,598亿台币存单，相较存单到期1,598亿台币，存单发行余额未变。
--台湾央行周一公布，今日共发行5,010.2亿台币存单，含1,000亿364天期存单。相较存单到期5,024.7亿台币，存单发行余额减14.5亿。 (完) (整理 曹巍浩；审校 李宏薇)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。