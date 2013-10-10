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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 12:48 BJT

标题新闻：9月底马来西亚棕榈油库存增长7%至1,784,397吨--马来西亚棕榈油局(MPOB)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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