路透专访：美联储应尝试打破繁荣与衰退的周期循环--新西兰央行前董事局主席

**叶伦是“出色的学术型经济学家”**

对于刚被提名接任美联储主席贝南克的叶伦，Grimes称赞她是“一位出色的学术型经济学家”，但拒绝推测她在美联储的政策路线是否将符合他的期望。

这样的变化需要新的立法支持，在未来资产泡沫破裂后，美国可能还需要容忍高失业率。Grimes称这类似于很多国家在1980年代和1990年代需要对抗高企的消费者物价通胀一样。

Grimes还称各国央行对其未来利率应谨慎使用前瞻性指引。他表示此举应该保持一贯性，而不应该用于掩盖通胀目标的变化。

“如果是基于新的数据，你可以修改通胀目标。但如果(大众)认为你将改变未来政策方向的标准，你就会失去公信力，”他称。