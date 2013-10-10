路透专访：美联储应尝试打破繁荣与衰退的周期循环--新西兰央行前董事局主席

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
**叶伦是“出色的学术型经济学家”**
对于刚被提名接任美联储主席贝南克的叶伦，Grimes称赞她是“一位出色的学术型经济学家”，但拒绝推测她在美联储的政策路线是否将符合他的期望。
这样的变化需要新的立法支持，在未来资产泡沫破裂后，美国可能还需要容忍高失业率。Grimes称这类似于很多国家在1980年代和1990年代需要对抗高企的消费者物价通胀一样。
Grimes还称各国央行对其未来利率应谨慎使用前瞻性指引。他表示此举应该保持一贯性，而不应该用于掩盖通胀目标的变化。
“如果是基于新的数据，你可以修改通胀目标。但如果(大众)认为你将改变未来政策方向的标准，你就会失去公信力，”他称。
美联储和英国央行均采用了前瞻性指引，将升息与失业率降至某个水平相绑定。而新西兰央行的模式有所不同，他们为利率水平提供预估。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 隋芬)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。