《专题新闻快速浏览》--路透季度全球股市调查****

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透10月10日 - 路透调查显示，如果美国阻止债务上限之争演变成一场金融危机，那么全球主要股市年底前大多都会进一步稳定上涨。
调查显示，今年迄今表现最好的日本股市年底前将继续强劲上扬。拉美和中国股市料也反弹。
整体来说，此次路透调查显示分析师对股市前景比6月时乐观，但对新兴市场则不那么看好。
------------------------路透调查--------------------------------------------
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> 路透调查：欧洲股市料将创新高，但短线利空令市场不安
> 路透调查：英国股市料续涨至明年，但整体表现恐仍不及欧洲同业
> 路透调查：经济复苏憧憬将带动亚洲主要股指明年走高
> 路透调查：日股日经指数今年料上涨46%，录得1972年来最高年度升幅
> 路透调查：今年底澳洲股市料接近五年高位，工业等类股值得关注
> 路透调查：经济疑虑罩顶，俄罗斯股市第四季可望反弹然全年料仍收跌
> 路透调查：印度股市今年料勉力上涨，大选将对明年走势构成最大风险
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(完) (整理 李爽 审校 张若琪)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。