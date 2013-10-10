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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 13:23 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透季度全球股市调查****

路透10月10日 - 路透调查显示，如果美国阻止债务上限之争演变成一场金融危机，那么全球主要股市年底前大多都会进一步稳定上涨。

调查显示，今年迄今表现最好的日本股市年底前将继续强劲上扬。拉美和中国股市料也反弹。

整体来说，此次路透调查显示分析师对股市前景比6月时乐观，但对新兴市场则不那么看好。

------------------------路透调查--------------------------------------------

> 路透调查：美国财政僵局不足为忧，分析师看好美股前景

> 路透调查：加股明年料录得2010年来最佳表现，能源和矿业股将大涨

> 路透调查：欧洲股市料将创新高，但短线利空令市场不安

> 路透调查：英国股市料续涨至明年，但整体表现恐仍不及欧洲同业

> 路透调查：经济复苏憧憬将带动亚洲主要股指明年走高

> 路透调查：日股日经指数今年料上涨46%，录得1972年来最高年度升幅

> 路透调查：今年底澳洲股市料接近五年高位，工业等类股值得关注

> 路透调查：经济疑虑罩顶，俄罗斯股市第四季可望反弹然全年料仍收跌

> 路透调查：印度股市今年料勉力上涨，大选将对明年走势构成最大风险

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(完) (整理 李爽 审校 张若琪)

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