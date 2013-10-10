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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 13:13 BJT

日本数据：9月消费者信心升为45.4，内阁府调高信心评估

路透东京10月10日 - 日本内阁府周四公布的调查显示，9月消费者信心上升，为四个月来首次上扬，显示政府恢复景气政策正持续展现正面效应。

日本9月一般家庭消费者信心指数为45.4，高于8月的43.0。调查内容包括对收入和工作的看法等。

指数低于50，代表消费者看法悲观。

内阁府调高对消费者信心的评估，称信心呈现改善趋势。上月内阁府称信心改善的情况停滞。

参看相关细节，可点选日本内阁府网站：(here)。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)

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