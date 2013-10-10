中国金融：交银中国财富指数全面反弹，小康家庭购房意愿更为强烈

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透上海10月10日 - 中国第五大商业银行--交通银行 周四发布的最新一期交银中国财富景气指数全面反弹，因经济企稳得到认同及企业经营前景改善，令小康家庭对未来财富增长信心有所提振。指数还显示，小康家庭的购房意愿更为强烈。
本期交银财富指数达131点，较上期上升11点，为今年最高水平。经济景气、收入增长和投资意愿三个一级指标均有上涨。
交行金融研究中心指出，本期受访家庭对经济景气乐观程度大幅反弹，与历史同期相比亦处于高位区间，表明小康家庭对经济企稳回升信心增强。
而A股市场近期良好表现推动了小康家庭流动资产投资收益的增长，使得收入增长指数是本次涨势最明显的一级指标。经济信心回升、政策预期向好使得8月以来国内股市震荡上行，特别是一些短期市场主题使小康家庭股票投资收益重回景气区间，同时也带动了基金投资收益的回升。
虽然在本次调查中，小康家庭对股票和基金的投资意愿占比上升较快，但是未来这些家庭愿意增持的前三位产品依然是固定收益银行理财、债券和非固定收益银行理财。
本期调查中，小康家庭不动产投资意愿上涨三个百分点，已连续六个月走高，被压制观望的需求在未来一段时间内可能将择机入市。与此同时，在供需矛盾未得到根本缓解的情况下，持续的宏观调控与火热的房地产市场形成强烈反差，交行预计房价涨势暂难改变，特别是在领涨的一二线城市。
调查显示，小康家庭对不动产的投资意愿随着拥有房产数量的增加而有所减弱，表明房地产投机性需求正在减少，刚需人群正在逐渐成长为购房主力。
交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求在京沪广深等核心城市的，家庭税后年收入在7万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在5万元以上。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。