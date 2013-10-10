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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 13:33 BJT

香港股市：盘中测试一个月低位，电企股下跌

路透香港10月10日 - 香港股市周四早盘盘中测试一个月低位，电企股下跌，此前中国发改委下调火电厂上网电价，可能损及业者的利润。

市场焦点放在本周开始将公布的一连串中国数据。

恒生国企指数 下跌1.1%；恒生指数 跌0.8%至22,844.5点，此前曾跌破22,800点。

市场观察人士表示，过去几个交易日卖压加剧，因恒生指数守在9月30日低位22,845点上方长达逾一周的时间。此外，成交量低迷也夸大了下行走势。

华润电力 下跌2.3%，周三时收在7月中旬以来最高水准。中国国家发改委9月30日已印发调整发电企业上网电价通知，公司在多个省市的火电厂上网电价受影响，下调幅度在每千瓦时0.97-2.50分人民币。 (完) 　　

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