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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 13:33 BJT

澳洲股市：徘徊于一个月低点微幅收跌，就业报告提供支撑

路透悉尼10月10日 - 澳洲股市周四小跌0.1%，投资人小心翼翼关注美国政界突破财政僵局的努力之际，澳洲就业报告坚稳协助抑制市场跌幅。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低5.9点至5,147.1点，仍徘徊于一个月低点附近。该指标股指上日微升0.1%。(完)

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