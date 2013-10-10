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市场报道 | 2013年 10月 10日 星期四 14:12 BJT

国际油市：布兰特原油升向110美元，关注利比亚总理遭绑架事件

0507 GMT，布兰特原油期货 涨0.48美元至每桶109.54美元，前日收跌1.1美元，但在利比亚总理绑架事件前持稳在109美元略上方。

美国原油期货 涨0.22美元至每桶101.83美元。

欲查看24小时布兰特原油期货图表，请点选(here)

因美国原油库存在截止10月4日当周增加680万桶，远高于分析师预计的增加150万桶，推动全球油价周三下跌。

在过去三周里，原油库存共计增加1,490万桶，为2012年4月以来最大三周增幅。

美国预算僵局的不确定性继续令石油需求前景蒙阴。但总统奥巴马开始邀请国会议员前往白宫磋商结束僵局的措施。

“目前关键的是供应形势。我们注意到库存大幅增加，对于价格造成压力，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner表示。

“现在美国预算危机之外，宏观经济也同样令人担忧，导致油价走软。”

油价进一步走高还受到美元 上涨限制。(完)

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(编译 朱晓军；审校 田建华)

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