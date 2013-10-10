《焦点》中国国债预发行平淡开张，但交易所债市话语权增强

* 国债预发行启动，首日交易清淡

* 做多限制较多，但长远仍可期

* 交易所债市扩张，分流银行间份额

作者 徐永

路透上海10月10日 - 中国国债预发行交易周四正式在上海证券交易所启动。虽然首日成交较为清淡，但其在推动利率市场化，国债价格发现，活跃国债期货交易方面的作用不言而喻。

值得注意的还有交易所在债市话语权方面的增强。在今年企业债明显提高交易所托管量，交易所质押式回购成交逐渐放量背景下，国债预发行在交易所的率先开展，无疑将提高交易所债市对银行间市场的竞争力。

“不用特别在意今天成交量的清淡与否，在促进国债发行和价格发现，国债期货活跃交易等方面，它都是一个非常有积极意义的工具。”银河期货固定收益总经理王华认为.

今日首日上市交易的七年期国债预发行 ，是以下周将招标的七年期国债为标的券，其基准收益率为3.992%，开盘收益率报3.990%，最终收在4.000%，微涨0.2%。

国债作为无风险资产，预发行的价格发现机制，将强化国债收益率的基准利率引导作用，从而推动利率市场化的进程。

此外，由于该新发券有望成为国债期货新的CTD(最便宜可交割券），提前预发行交易形成的价格，不仅可以给后期正式招标时提供借鉴，由于和国债期货都是远期交易，还将影响国债期货的走势及交易。

不过从首日的交易来看，效果并不明显。其全天成交笔数仅有16笔，总成交金额为1.6亿元人民币，全日波幅也仅1个基点，交易较为冷清。

**做多受限较多但前景可期**

国债预发行启动之前，市场的期待除了分担承销商的销售压力，提前锁定收益外，还在于国债期货目前成交不活跃的原因之一，是银行等国债现券持有者未进入的情况下，典型的“做多现券，做空期货”的策略受到制约，而预发行将增加做多力量。

由于国债预发行投资者结构和国债承销团的差异，理论上甚至可能出现非国债承销团成员若净买入规模较大甚至超过当期发行量的极端情况，将动摇现有的国债承销团格局。

不过从交易所相关人士反馈的信息来看，国债预发行的净买入力量虽然可期，但不至于出现这种极端情况。

因为单边买入对应着卖出，目前非国债承销团成员禁止净卖出，只能买入之后再卖出，这意味着预发行期间，不会出现上述机构单边净买入导致分流现有承销团成员份额的情况，预发行的卖空将很大程度上体现为承销商的提前销售。

而为控制承销商的过度卖空，交易所也有甲、乙两类承销团成员单边净卖空不得超过当期发行量6%和1.5%，合计不得超过60%（新发）和100%（续发）的规定。

另外，王华认为，持有现券头寸的动力也受目前国债期货的冷清行情制约。

因国债期货目前的未平仓合约为不到4,000手，合计现券价值为40亿元左右，以国外交割月3%左右的实物交割比例测算，现券的需求仅不到2亿，利用国债预发行持券的动能不强。

而且值得注意的是，无论对承销商还是投资者而言，国债预发行期间的利率和中标利率之间可能存在的差异，还会给参与者带来潜在波动风险，这将制约买盘，甚至承销商也会谨慎卖空以防亏损。

在交易所国债投资者结构本就受限的情况下，上述因素的影响不可避免将给国债预发行的初期交易带来影响。不过从长远来讲，国债预发行在国债价格发现，与国债期货的联动方面，仍然有其不可忽视的功能。

**交易所债市扩张**

更为重要的是，交易所在此次率先推动国债预发行交易启动方面，呈现出的债市扩张战略。

无论从资金市场还是企业债托管存量来看，交易所今年的份额都明显提高。

中债登9月托管数据显示，在跨市场的企业债持有者结构中，交易所的余额已经达到5,394.54亿元，占比为23.7%，而去年末的占比则为14.6%。

在交易所回购市场，上交所2012年国债回购的单日最高成交额是2,211.86亿元，单日最低成交额是831.07亿元，但进入2013年，两个数据截至9月分别为3,412.01亿元和1,291.29亿元。

且10月份以来，本周二(8日)的成交量还突破了4,000亿元，在银行间中低等级信用债较难获得质押资格融资的情况下，交易所信用债折算成标准券的形式显示了巨大的吸引力，并分流了银行间的份额。

正如多位基金公司交易员表示，“交易所有时的资金利率很高，可借的资金规模也有限，但最大的好处是不愁在交易所借不到钱，而在银行间经常需要苦恼找不到对手方。”

而国债预发行启动后，国债托管从银行间转移到交易所的趋势将可能更明显。

交易所国债预发行承销商的可用交割券，是由其在交易所的托管量减去分销量决定的。为了降低交割券不足致现金结算而导致的补偿金损失，可以预期未来承销商成员将提高交易所的托管规模。