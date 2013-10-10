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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 14:10 BJT

韩国汇市：韩元近收平盘，出口商持续美元卖盘提供韩元支撑

路透首尔10月10日 - 韩元周四在韩国国内市场收盘近持平，因出口商持续的美元卖盘引发投资人调整仓位，扳回稍早的跌幅。

韩元兑美元 国内收报1,073.6，周二收报1,073.7。(完)

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