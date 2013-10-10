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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 14:16 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元上涨，美国打破财政僵局浮现希望

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* 美元/日圆上涨0.44%，澳元/美元下跌0.37%，新西兰元/美元跌0.70%，欧元/美元下滑0.16%

* 日股日经指数收高1.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.32%，10年期美国公债收益率(殖利率)为2.6961%，美元/印度卢比升0.44%

* 共和党人士考虑短期上调美国举债上限

* 日本8月机械订单增幅超预期，利好经济持续复苏

* 巴西连续第五次升息，并无停止的迹象 。(完)

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