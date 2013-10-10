《汇市简讯》欧洲开盘：美元上涨，美国打破财政僵局浮现希望

《全球汇市》美元指数徘徊在一周高位附近，受欧元走软支撑
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
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* 美元/日圆上涨0.44%，澳元/美元下跌0.37%，新西兰元/美元跌0.70%，欧元/美元下滑0.16%
* 日股日经指数收高1.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.32%，10年期美国公债收益率(殖利率)为2.6961%，美元/印度卢比升0.44%
* 共和党人士考虑短期上调美国举债上限
* 日本8月机械订单增幅超预期，利好经济持续复苏
* 巴西连续第五次升息，并无停止的迹象 。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 张若琪)
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。
恒指昨收24,392点，升0.2%；国指昨收10,437点，升0.1%。恒指需要强势突破短期高位阻力24,600才有较大的上升空间，而支持位仍然参考50天綫（现近23,725）水平，在此区间暂为上落整固之势为主。国指方面，守50天綫（现近10,177）水平问题暂不大，向上反覆挑战10,800至11,000。业绩之后，4月初又有清明节假期，中旬又有复活节长假，假期连连或影响市场人士部署节奏，宜谋定而后动。