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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 14:18 BJT

美国个股：通用汽车9月在华销量同比增长13.7%

路透北京10月10日 - 通用汽车 周四公布，该公司与其中国合资企业9月在华销售277,647辆汽车，较上年同期增长13.7%。

8月汽车销量同比增长11.2%。

通用汽车通过与一汽集团和上汽集团 合作，在中国生产汽车。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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