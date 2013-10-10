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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月10日

路透伦敦10月10日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          512,450          -3,125
    锡           12,835            持平
    铅          236,725            +300
    锌          997,900          -4,825
    铝        5,334,075          -7,200
    镍          228,996            -234
    铝合金       61,540             -60
    NASAAC      108,560            -660
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据        库存分布                品种         库存数据          库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅           MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡           MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金       MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA        MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼；审校 张若琪)

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