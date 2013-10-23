香港热股：华能国际早盘初段跌逾5%，第三季获利逊预期

路透香港10月23日 - 中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司 周三早盘初段跌逾5%，此前公布第三季获利同比大增66%但逊于市场预期，受累于资产减值损失增加。

香港时间10:21，该股跌5.26%，报8.28港元；大市恒生指数 则升0.59%。

华能此前公布，按照中国会计准则，其于2013年7-9月净利为32.92亿元人民币，上年同期则为19.86亿元，但低于汤森路透综合3名分析师预测中位值38.98亿元。

分析师称，若果撇除商誉减值以及固定资产报废等损失，华能的核心盈利则有大幅增长，并符合甚至略高于市场预期。

投行瑞银的报告称，估计华能第三季核心盈利达40亿元，按年增长105%，强于市场预期，但对于公司盈利能力改善的情况下仍需要进行资产减值感到意外。

今年首9月录得净利91.87亿元，同比增长119%。华能表示，期内盈利大幅增长主要受燃料成本下降以及费用有效控制。

野村证券指出，市场预期中国再有另一轮下调电厂上网电价的可能性，因此预计这个不明朗因素将限制华能短期股价表现。

此前国家发改委调整多个省市地区的火电电厂上网电价，自9月25日起执行，而华能的平均上网电价降低12.59元人民币/兆瓦时，与去年平均结算电价454.19元/兆瓦时相比下降2.8%。

华能此前公布，前三季度华能于境内电厂发电量同比增长4.6%，得益于夏季高温天气令用电需求增加。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)