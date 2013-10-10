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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 14:25 BJT

韩国股市：受期权到期压制收平，外资持续买超

路透首尔10月10日 - 韩国股市周四在震荡交投中收平，因本土期权到期的压力抵消了外资买盘和美国或结束财政僵局的希望带来的正面影响。

综合股价指数 下跌0.1%至2,001.40点，连续第二日保持在2,000点的心理关口上方。

外资连续第三十日买超，今日买超1,402亿韩元，在此期间的总计买超达到10.8万亿韩元。

汽车和科技股支撑大盘，其中现代汽车 和SK Hynix Inc 分别上涨2.8%和2.6%。

保险股走跌拖累股市。三星火灾海上保险 下滑3.3%。(完)

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