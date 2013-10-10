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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 14:59 BJT

更新版 1-香港个股：石药集团停牌，控股股东寻求出售高至20.5亿港元股份

(新增主要股东配股细节)

路透香港10月10日 - 中国制药商--石药集团有限公司 周四停牌，其主要股东寻求在市场上配售高至20.5亿港元的股份。

据路透获得的销售文件显示，卖方为Jinling Investment Ltd以及Joyful Horizon Ltd，是次按每股4.04-4.1港元出售5亿股旧股，套现20.2-20.5亿港元。

该配售价较石药集团周三收市价4.35港元，折让5.7-7.1%。摩根士丹利 负责是次配售安排。

根据公司的年报显示，联想控股旗下弘毅投资持有石药集团73.23%的股份，而Jinling Investment Ltd与Joyful Horizon Ltd均为弘毅投资旗下企业。

石药集团今早停牌，公司在停牌公告中称，将发出就有关其控股股东可能出售石药股份之内幕消息的公告。该股在过去一个月累计涨4.7%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良/曾祥进)

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