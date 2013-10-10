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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 14:26 BJT

日本股市：收于一周高位，因憧憬华府将在化解财政僵局上取得进展

路透东京10月10日 - 日本股市日经指数周四收高1.1%，触及一周高位，得益于憧憬美国决策者将很快化解财政僵局，提振丰田汽车 和本田汽车 等出口类股。

日经指数 收高，报14,194.71点，此前曾触及10月3日以来最高位14,200.31点。

东证股价指数 上涨1%，收报1,177.95点。(完)

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