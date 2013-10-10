更新版-韩国经济：央行下调2014年经济成长预估，关注美国财政僵局

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
**维持今年增长预估，下调通胀预估**
韩国央行预计今年经济成长2.8%，与7月的预估一致。
但央行将今年通胀率预估从此前的1.7%下调至1.2%，还将明年通胀率预估从2.9%调降至2.5%。
汇丰控股驻香港分析师Ronald Man称，“即便我们对2014年国内生产总值(GDP)增长预估为3.2%，低于市场的普遍看法，但我们相信到明年第三季，增长力道也将足以让央行认为适宜重新展开利率正常化，升息25个基点。”
市场的反应相对平淡，韩元兑美元国内收盘近持平，报1,073.6。韩国股市 微跌0.1%至2,001.40点。
韩国央行近几周一直重申经济增长虽然缓慢，但处于稳步复苏中。
分析师指出，在明年4月新任央行总裁就任前，韩国央行几乎没有什么理由改变利率。
近期美国国会与白宫之间对上调举债限额的角力料影响有限，尽管对韩国而言长期仍有下行风险。
“目前物价压力轻，毋需调整利率，韩国央行在发达经济体之前改变政策的机率极小，”东洋证券固定收益分析师Lee Jae-hyung称。(完) (编译 杜明霞/石冠兰 审校 王洋/张若琪)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
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