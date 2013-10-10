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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 15:06 BJT

斯诺登之父抵达俄罗斯，称想见儿子

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月10日 - 美国“棱镜”项目揭秘者斯诺登（Edward Snowden）的父亲周四抵达莫斯科，称想见儿子。斯诺登在泄露美国政府监控项目后逃离美国，后来获得俄罗斯庇护。

斯诺登的父亲在莫斯科机场对记者称，尚未与斯诺登取得直接接触，但“非常感谢我儿子安全并且自由”。

俄罗斯当局和协助斯诺登的俄罗斯律师未曾透露斯诺登在俄罗斯的住所。

斯诺登斯的父亲说：“我不确定我儿子是否还会回到美国。那由他决定，他已经是成年人了。我是他的父亲，我爱我的儿子，我肯定希望能有机会见到我的儿子。”

"我确实不明白他究竟是什么意图。"但他补充道，他认为斯诺登自抵达俄罗斯后并未参与公布任何信息，而“只是想保持健康和安全”。(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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