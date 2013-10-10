斯诺登之父抵达俄罗斯，称想见儿子

路透莫斯科10月10日 - 美国“棱镜”项目揭秘者斯诺登（Edward Snowden）的父亲周四抵达莫斯科，称想见儿子。斯诺登在泄露美国政府监控项目后逃离美国，后来获得俄罗斯庇护。

斯诺登斯的父亲说：“我不确定我儿子是否还会回到美国。那由他决定，他已经是成年人了。我是他的父亲，我爱我的儿子，我肯定希望能有机会见到我的儿子。”