斯诺登之父抵达俄罗斯，称想见儿子

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月10日 - 美国“棱镜”项目揭秘者斯诺登（Edward Snowden）的父亲周四抵达莫斯科，称想见儿子。斯诺登在泄露美国政府监控项目后逃离美国，后来获得俄罗斯庇护。
斯诺登的父亲在莫斯科机场对记者称，尚未与斯诺登取得直接接触，但“非常感谢我儿子安全并且自由”。
俄罗斯当局和协助斯诺登的俄罗斯律师未曾透露斯诺登在俄罗斯的住所。
斯诺登斯的父亲说：“我不确定我儿子是否还会回到美国。那由他决定，他已经是成年人了。我是他的父亲，我爱我的儿子，我肯定希望能有机会见到我的儿子。”
"我确实不明白他究竟是什么意图。"但他补充道，他认为斯诺登自抵达俄罗斯后并未参与公布任何信息，而“只是想保持健康和安全”。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7