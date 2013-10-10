全球金市：金价跌至近1,300美元，受美元走强及美联储政策疑虑拖累

南非标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu称，“即便美国政府关门，金价也没能上涨的事实是个不妙的迹象，市场人气偏空。”

“即便在1,300美元水准，我们也没有看到多少实货买盘，这看起来对黄金不太妙。”

0625GMT，现货金 跌0.05%至每盎司1,306.00美元，前一交易日跌约1%。

据政策会议记录显示，美联储(FED)上月意外维持经济刺激措施不变，决策者做出这个决定的过程“相对艰难”，记录还显示决策官员仍然广泛支持今年缩减购债。

美国政府关门以及对提高举债上限最后期限的担忧一般应推高金价，但是黄金仍在美国政府关门前的约1,340美元下方交投。

汇丰控股分析师在报告中写道，“美元短期内走势如何，将为金价提供走向。”

“尽管美国有可能违约，但投资者仍有可能买入美债避险。这可能会压低美债收益率并提振美元，从而降低黄金魅力。”

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1306.00 -0.59 -0.05 -22.01

现货银 21.86 -0.01 -0.05 -27.81

现货铂金 1382.99 10.19 +0.74 -9.90

现货钯金 701.47 0.97 +0.14 1.37

COMEX期金 1306.10 -1.10 -0.08 -22.06 15891

COMEX期银 21.94 0.04 +0.20 -27.62 3943

汇率

欧元/美元 1.3496

美元/日圆 97.74

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化