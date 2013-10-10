中国股市：沪综指收跌终结四连涨，国际板传言遭否认难挽颓势

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透上海10月10日 - 中国股市沪综指周四收跌，终结此前连续四日涨势。今日有关自贸区将推国际板传言令市场承压，但在上证所中午否认后，大盘仍无起色。分析师认为，流动性紧张及政策观望情绪下，近期股市料呈现窄幅震荡局面。
沪综指 收报2,190.929点，跌20.840点或0.94%，上证A股今日成交额为1,362亿元人民币，上日为1,176亿元。
“国际板短期内推出的可能性不大，...今日市场的负面情绪(还)有美国债务违约，以及国内流动性等方面。”东北证券分析师杜长春认为。
针对市场有关借道上海自由贸易区推出国际板的传言，上海证券交易所周四中午通过官方微博予以否认，称至今既未考虑、也未研究利用上海自贸区推出国际板。目前，国际板的推出仍无时间表。
沪深300指数 收跌0.99%，报2,429.317点；沪深300指数期货主力10月合约 尾盘报2,426.8点，跌0.78%，成交691,075手。(完)
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民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。