中国股市：上证所否认借道自贸区推出国际板传言，但难挽大盘颓势

港报财经评论：腾讯挟双引擎，中綫仍有力升--经济日报3月30日
恒指昨收24,392点，升0.2%；国指昨收10,437点，升0.1%。恒指需要强势突破短期高位阻力24,600才有较大的上升空间，而支持位仍然参考50天綫（现近23,725）水平，在此区间暂为上落整固之势为主。国指方面，守50天綫（现近10,177）水平问题暂不大，向上反覆挑战10,800至11,000。业绩之后，4月初又有清明节假期，中旬又有复活节长假，假期连连或影响市场人士部署节奏，宜谋定而后动。
路透上海10月10日 - 针对市场有关借道上海自由贸易区推出国际板的传言，上海证券交易所周四中午通过官方微博予以否认，但仍难挽回中国股市当日的疲弱表现。
“该所至今既未考虑、也未研究利用上海自贸区推出国际板。目前，国际板的推出仍无时间表。”上证所在新浪的官方微博援引上海证券报记者的报道称。
此前证券时报等媒体通过微博发布消息，称有关部门已经同意上证所在上海自由贸易区设立分支机构，设立相关交易场所，允许境外公司在此上市。
这意味着此前酝酿多时的“国际板”将借道上海自贸区推出，从而对国内股市的资金面构成压力。受此影响，上海股市周四早盘尾段出现一波快速下跌。
不过在上证所发布澄清后，股市午盘亦未能扳回跌幅，沪综指 尾盘跌幅仍近1%。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
恒指昨收24,392点，升0.2%；国指昨收10,437点，升0.1%。恒指需要强势突破短期高位阻力24,600才有较大的上升空间，而支持位仍然参考50天綫（现近23,725）水平，在此区间暂为上落整固之势为主。国指方面，守50天綫（现近10,177）水平问题暂不大，向上反覆挑战10,800至11,000。业绩之后，4月初又有清明节假期，中旬又有复活节长假，假期连连或影响市场人士部署节奏，宜谋定而后动。
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。