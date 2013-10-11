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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 10:37 BJT

新债招标：中国三个月期贴现国债加权中标收益率3.7939%--业内人士

路透上海10月11日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为3.7939%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.8498%，投标倍数为2.02倍。

该期债为今年第七期贴现国债，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。

该期债10月14日开始计息，10月14日至10月16日进行分销，10月18日起上市交易。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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