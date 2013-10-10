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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 15:30 BJT

路透基点：中国环球租赁寻求10亿元人民币境内贷款--RLPC

路透香港10月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国环球租赁有限公司正在寻求10亿元人民币（1.63亿美元）境内贷款。

该笔融资包括两档，3亿元人民币部分由牵头行中信银行提供，7亿元人民币部分组建银团。

贷款年期不超过五年，利率约为中国人民银行基准利率的100%。不过，消息人士称具体条款仍待敲定。

所筹资金将用作运营资本。

中国环球租赁目前正在海外市场寻求1.78亿美元三年期可转让定期贷款。兆丰国际商业银行和摩根士丹利为牵头行。贷款分为两档：8,000万美元部分，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370基点；还有6亿元人民币(约合9,800万美元)部分，利率为较离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)加码130基点。

中国环球租赁是国有企业--中国通用技术（集团）控股有限责任公司的附属子公司。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)

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