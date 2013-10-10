路透基点：中国环球租赁寻求10亿元人民币境内贷款--RLPC

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透香港10月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国环球租赁有限公司正在寻求10亿元人民币（1.63亿美元）境内贷款。
该笔融资包括两档，3亿元人民币部分由牵头行中信银行提供，7亿元人民币部分组建银团。
贷款年期不超过五年，利率约为中国人民银行基准利率的100%。不过，消息人士称具体条款仍待敲定。
所筹资金将用作运营资本。
中国环球租赁目前正在海外市场寻求1.78亿美元三年期可转让定期贷款。兆丰国际商业银行和摩根士丹利为牵头行。贷款分为两档：8,000万美元部分，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370基点；还有6亿元人民币(约合9,800万美元)部分，利率为较离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)加码130基点。
中国环球租赁是国有企业--中国通用技术（集团）控股有限责任公司的附属子公司。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。