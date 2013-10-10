版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 15:49 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--10月10日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 0亿元

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
    暂无
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
      
    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 1,130亿元

     到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    2013/10/15       7          3.90           650
         10/24      14          4.10           480         
    
                         当月累计: 1,130亿元
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    注：1.2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆
         回购操作。而春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包
         括28天和91天，但主要以28天期为主。5月9日央行又重启央票发行，
         期限为三个月。但6月末最后一周起，因资金利率高企等因素，央行
         连续五周暂停了公开市场操作。7月末，市场流动性在短暂复苏后再
         趋紧，央行遂重启逆回购稳定资金面。
       2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
       3.受元旦假期影响，央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆
         回购操作，期限则改为五天期，到期日为1月10日。
       4.受十一假期影响，央行于2013年9月24日(周二)进行了880亿元的逆
         回购操作，期限改为六天期，到期日为9月30日。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐