《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月10日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中原证券 17 8 3 10/14招标 中信银行 AA 10/15 10/16 ======================================================================================== *宁沪高速 10 10 12 10/16簿记建档 建设银行 AAA 10/17 10/18 ======================================================================================== *中广核风电 45 5 12 10/16簿记建档 农业银行 AAA 10/18 10/21 国开行 ======================================================================================== 华泰证券 123 30 3 10/11招标 中国银行 AAA 10/14 10/15 农业银行等 ======================================================================================== 德力西集团 10 5 12 10/11簿记建档 农业银行 AA 10/14 10/15 ======================================================================================== 福建能源集团 17 17 12 10/15簿记建档 中信银行 AAA 10/17 10/18 中国银行 ======================================================================================== 包钢股份 50 25 12 10/15簿记建档 平安银行 AA+ 10/16 10/17 浦发银行 ======================================================================================== 北京住总集团 13 4 12 10/15簿记建档 北京银行 AA 10/16 10/17 南京银行 ======================================================================================== TCL集团 60 17 12 推迟发行 国开行 AA -- -- 进出口行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *江西铜业集团 60 15 5 10/16簿记建档 中金公司 AAA 10/18 10/21 （附第3年末发行人利率选择权及投资者回售权） 招商银行 ======================================================================================== 重庆两江新区 50 25 5 10/11簿记建档 国开行 AAA 10/14 10/15 开发投资集团 工商银行 ======================================================================================== 温州市公用 15 5 5 10/11簿记建档 农业银行 AA 10/14 10/15 事业投资集团 建设银行 ======================================================================================== 金隅股份 15 15 5 10/14簿记建档 工商银行 AA+ 10/15 10/16 ======================================================================================== 精功集团 14 10 3 10/15簿记建档 光大银行 AA 10/16 10/17 ======================================================================================== 浙江龙盛 25 5 3 10/15簿记建档 招商银行 AA+ 10/16 10/17 ======================================================================================== 北京住总集团 5 5 3 10/15簿记建档 北京银行 AA 10/17 10/18 ======================================================================================== 锦州华信 20 10 7 10/15簿记建档 中信证券 AA 10/17 10/18 资产经营集团 浦发银行 （附第5年末发行人调整票面利率及投资者回售选择权） ======================================================================================== 重庆乌江实业 6 3 3 推迟发行 光大银行 AA- -- -- ======================================================================================== 云南投资控股 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- 集团 ======================================================================================== 湘电集团 4.5 4.5 5 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 滨化股份 15 3 5 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================== 贵航股份 6 4 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 民生银行 ======================================================================================== 沁和能源集团 18 6 5 择机重新发行 建设银行 AA -- -- 广发银行 ======================================================================================== 重庆能源 20 20 5 取消发行 光大银行 AA+ -- -- 投资集团 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 河北承德市 1.6 1.6 3 10/12簿记建档 中信银行 AAA 10/15 10/16 中小企业 (中债信用增进提供全额不可撤销连带责任保证担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 福建宁德市 0.5 0.5 3 10/11簿记建档 中国银行 AAA 10/14 10/15 中小企业 (中债信用增进提供全额不可撤销连带责任保证担保) ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 吴芳)