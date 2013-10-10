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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 17:23 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月10日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)     
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 无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*中原证券      17        8       3   10/14招标      中信银行     AA     10/15    10/16
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*宁沪高速      10       10      12   10/16簿记建档  建设银行    AAA     10/17    10/18
  
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*中广核风电    45        5      12   10/16簿记建档  农业银行    AAA     10/18    10/21
                                                    国开行
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华泰证券      123       30       3   10/11招标      中国银行    AAA     10/14    10/15
                                                    农业银行等
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德力西集团     10        5      12   10/11簿记建档  农业银行     AA     10/14    10/15
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福建能源集团   17       17      12   10/15簿记建档  中信银行    AAA     10/17    10/18
                                                    中国银行
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包钢股份       50       25      12   10/15簿记建档  平安银行     AA+    10/16    10/17
                                         浦发银行
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北京住总集团   13        4      12   10/15簿记建档  北京银行     AA     10/16    10/17
                                                    南京银行
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TCL集团        60       17      12    推迟发行      国开行       AA       --       --
                                         进出口行  
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*江西铜业集团 60        15      5   10/16簿记建档   中金公司     AAA     10/18    10/21
        （附第3年末发行人利率选择权及投资者回售权） 招商银行
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重庆两江新区  50        25      5   10/11簿记建档   国开行       AAA     10/14    10/15
开发投资集团                                        工商银行
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温州市公用    15         5      5   10/11簿记建档   农业银行     AA      10/14    10/15
事业投资集团                                        建设银行
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金隅股份      15        15      5   10/14簿记建档   工商银行     AA+     10/15    10/16
     
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精功集团      14        10      3   10/15簿记建档   光大银行     AA      10/16    10/17
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浙江龙盛      25         5      3   10/15簿记建档   招商银行     AA+     10/16    10/17
                            
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北京住总集团   5         5      3   10/15簿记建档   北京银行     AA      10/17    10/18
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锦州华信      20        10      7   10/15簿记建档   中信证券     AA      10/17    10/18
资产经营集团                                        浦发银行
                                 （附第5年末发行人调整票面利率及投资者回售选择权）
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重庆乌江实业   6         3      3     推迟发行      光大银行     AA-       --      --
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云南投资控股   5         5      5     推迟发行      中信银行     AA+       --      --
集团
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湘电集团       4.5       4.5    5     推迟发行      广发银行     AA        --      --
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滨化股份      15         3      5     推迟发行      招商银行     AA        --      --
 
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贵航股份       6         4      3     推迟发行      招商银行     AA        --      --
                                         民生银行
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沁和能源集团  18         6      5   择机重新发行    建设银行     AA        --      --
                                                    广发银行
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重庆能源      20        20      5    取消发行       光大银行     AA+       --      --
投资集团 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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河北承德市  1.6       1.6      3   10/12簿记建档 中信银行       AAA      10/15   10/16
中小企业            (中债信用增进提供全额不可撤销连带责任保证担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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福建宁德市  0.5    0.5        3     10/11簿记建档 中国银行    AAA      10/14     10/15
中小企业            (中债信用增进提供全额不可撤销连带责任保证担保)
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注: 代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 吴芳)

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