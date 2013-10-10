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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 16:31 BJT

背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

路透北京10月10日 - 中国央行周四公布新闻稿称，经国务院批准，已经于9日(周三)和
欧洲央行(ECB)签署了规模为3,500亿元人民币/450亿欧元的中欧双边本币互换协议，这可为
欧元区人民币市场的进一步发展提供流动性支持。
    
    新闻稿并称，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期；旨在为双边经贸往来提供支
持，并维护金融稳定。
      
    以下为中国央行公布的已经签署协议的具体内容一览:    
    
  伙伴国/地区   规模(亿元人民币)    签署日期    有效期(年)
 欧洲央行(ECB)       3,500         2013-10-9        3
 印度尼西亚*         1,000         2013-10-1        3
 冰岛*                 35          2013-9-30        3
 阿尔巴尼亚            20           2013-9-12        3    
                                                     
 匈牙利               100            2013-9-9       3 
 英国                2,000         2013-6-22        3
 巴西                1,900         2013-3-26        3
 新加坡*             3,000          2013-3-7        3
 乌克兰               150          2012-6-26        3
 澳大利亚            2,000         2012-3-22        3
 蒙古国               100          2012-3-20        3
 土耳其               100          2012-2-21        3
 马来西亚*           1,800          2012-2-8        3
 阿联酋               350          2012-1-17        3
 巴基斯坦             100          2011-12-23       3
 泰国                 700          2011-12-22       3
 香港*               4,000         2011-11-22       3
 韩国*               3,600         2011-10-26       3
 哈萨克斯坦            70          2011-6-13        3
 乌兹别克斯坦          7           2011-4-19        3
 新西兰               250          2011-4-18        3
 阿根廷               700           2009-4-2        3
 印尼                1,000         2009-3-23        3
 白俄罗斯             200          2009-3-11        3
  注：*为续签互换协议。（完）

 (整理 乔艳红; 审校 黄凯)

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