《中国企业债发行日程表》--10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *吴忠城乡建设 10 7 不超过7.20% AA- 10/12-10/15 宏源证券 投资开发公司 (第3-7年末分别偿还20%的本金/重庆三峡担保集团提供担保) =================================================================================== *郑州交建投资 18 7 不超过7.10% AA+ 10/14-10/16 一创摩根证券 (第3-7年末分别偿还20%的本金) =================================================================================== 无锡城市发展 15 7 *6.10% AAA 10/11-10/15 华英证券 (第3-7年末分别偿还20%的本金) 国开证券 =================================================================================== 湖北省供销 6 6 6.18% AA 10/10-10/16 长江证券 合作社资产 经营管理公司 (附第3年末附发行人上调票面利率和投资者回售选择权) =================================================================================== 上虞杭州湾新区 18 7 *6.95% AA 10/11-10/16 国信证券 城建投资公司 (第3-7年末分别偿还20%的本金) =================================================================================== 十堰基建投资 16 7 *6.88% AA 10/11-10/17 长江证券 (第3-7年末分别偿还20%的本金) =================================================================================== 萍乡汇丰投资 10 7 *7.06% AA- 10/11-10/17 东海证券 (第3-7年末分别偿还20%的本金/国有土地使用权担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注:*表示新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7