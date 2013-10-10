版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 15:29 BJT

韩国债市：外资出脱期约打压公债小跌，市场认为美将化解财政僵局

路透首尔10月10日 - 韩国公债价格周四小幅下跌，受外资出脱期货合约的打压，因其认为美国的预算和举债上限协商将有解。

指标10年期政府公债 收益率(殖利率)小幅上升5个基点，三年期公债12月期约 收低0.08点，报105.73。

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 * 105.73 105.81

10年期公债收益率 3.51% 3.46%

五年期公债收益率 3.13% 3.09%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐