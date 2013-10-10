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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,402亿韩元，连续30天买超

路透首尔10月10日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,402亿韩元，已连续30个交易日买超，期间累计买超10.805万亿(兆)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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10月10日 140.2 -291.5 160.3

10月8日 441.2 -430.9 27.0

10月7日 224.6 -163.2 -44.9

10月4日 422.0 -247.8 -152.2

10月2日 226.7 -226.7 21.0

10月1日 187.5 -27.4 -148.0

9月30日 112.0 -85.5 3.7

9月27日 224.3 -125.7 -93.6

9月26日 210.4 -96.7 -117.1

9月25日 240.5 -330.4 116.8

9月24日 77.8 -103.5 44.2

9月23日 312.7 -270.1 -44.1

9月17日 390.9 -320.0 -78.3

9月16日 509.8 -204.3 -286.3

9月13日 412.6 -373.9 -12.3

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本月以来 1,642.3 -1,387.5 -136.8

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今年以来 2,234.1 3,899.9 -4,664.0

---------------------------------------------(完)

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